В среду, 2 декабря, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что стратегия вакцинации от COVID-19 должна быть готова уже в начале следующей недели. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Глава Минздрава подчеркнул, что работа по вакцинации идет уже несколько месяцев и сейчас уже есть понимание того, как обеспечить доставку вакцины в Украину и обеспечить надлежащие условия ее хранения.

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"У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", - сказал Степанов.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

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