В среду, 2 декабря, новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента захватить власть в стране. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста. Об этом шла речь на брифинге, который транслировался в Facebook.

Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.

"Этот законопроект - это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти. Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и просим помощи народа", - заявила Санду.

Она добавила, что таким образом правящая партия пытается помешать ей "начать наводить порядок в стране".

Ранее Санду рассказала, когда приедет в Украину.

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