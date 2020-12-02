Парламент Молдовы хочет захватить власть: Санду созывает протест [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента захватить власть в стране. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста. Об этом шла речь на брифинге, который транслировался в Facebook.
Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.
"Этот законопроект - это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти. Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и просим помощи народа", - заявила Санду.
Она добавила, что таким образом правящая партия пытается помешать ей "начать наводить порядок в стране".
Ранее Санду рассказала, когда приедет в Украину.
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