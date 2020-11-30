Санду рассказала, когда приедет в Украину [ Редактировать ]
Избранный президент Молдовы Майя Санду надеется посетить с визитом Украину в начале января. На это время она уже будет официально находиться в статусе президента. Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.
В частности, она подтвердила, что первые визиты, которые она совершит как президент, будут поездки в Киев и Бухарест.
"Точной даты визитов пока нет. Вероятно, это будет в январе", - отметила Санду.
Она также заверила, что Молдова продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, несмотря на возможное ухудшение отношений с Россией.
"Мы поддерживали и поддерживаем территорию целостность Украины, и надеемся, что другие страны поддержат территориальную целостность Молдовы", - добавила.
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