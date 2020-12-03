В четверг, 3 декабря, экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался. Он умер на 95 году жизни в своем имении в департаменте Луар и Шер, сообщает радиостанция Europe1.

Отметим, что в ноябре его госпитализировали в связи с сердечной недостаточностью. В итоге д'Эстен пошел на поправку, и его выписали из больницы.

В 1962-1974 годы он был министром экономики и финансов республики. В 1974 году он выиграл президентские выборы и в возрасте 48 лет стал одним из самых молодых лидеров европейских стран.

На посту президента Жискар д'Эстен пробыл до 1981 года. При нем во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в том числе строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки.

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