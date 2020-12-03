Блогерша из Украины поразила самыми большими скулами в мире (фото) [ Редактировать ]
Известная блогерша из Киева Анастасия Покрищук стала популярной благодаря крупнейшим скулам в мире. Об этом сообщается в эфире одного из телеканалов.
Скулы искусственные, девушка наколола их сама себе филерами. Анастасия рассказала, что для этого ей понадобился почти год и 60 тыс. гривен.
Девушка рада, что благодаря ее скулам о ней узнал весь мир. Отмечается, что у нее часто брали интервью зарубежные СМИ.
"Я себя обожаю. Ну так мне хотелось себя усовершенствовать. Вы же видели, наверное, мои фотографий, какая-то ворона, серая мышь. И еще черные волосы были, как цыганка вообще страшная, ужас. И, конечно же, мне хотелось сделать себя красивее ", - объяснила девушка.
Она добавила, что ее семья не против таких изменений во внешности - ее любят такой, какая она есть.
Сейчас на страницу Анастасии Покрищук в Instagram подписаны более 235 тыс. человек. Некоторые пользователи восхищаются внешностью девушки, другие же критикуют ее образ.
Ранее мы писали о том, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Реакция фанатов была неоднозначной
Надя Дорофеева опубликовала сексуальное фото в нижнем белье
Киноактриса Нина Иванова ушла из жизни в возрасте 86 лет
В Ивано-Франковске правоохранители задержали 19-летнюю девушку
Телефон музыканта не отвечает в течение недели. Последний раз его видели в больнице