Известная блогерша из Киева Анастасия Покрищук стала популярной благодаря крупнейшим скулам в мире. Об этом сообщается в эфире одного из телеканалов.

Скулы искусственные, девушка наколола их сама себе филерами. Анастасия рассказала, что для этого ей понадобился почти год и 60 тыс. гривен.

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Девушка рада, что благодаря ее скулам о ней узнал весь мир. Отмечается, что у нее часто брали интервью зарубежные СМИ.

"Я себя обожаю. Ну так мне хотелось себя усовершенствовать. Вы же видели, наверное, мои фотографий, какая-то ворона, серая мышь. И еще черные волосы были, как цыганка вообще страшная, ужас. И, конечно же, мне хотелось сделать себя красивее ", - объяснила девушка.

Она добавила, что ее семья не против таких изменений во внешности - ее любят такой, какая она есть.

Сейчас на страницу Анастасии Покрищук в Instagram подписаны более 235 тыс. человек. Некоторые пользователи восхищаются внешностью девушки, другие же критикуют ее образ.

Ранее мы писали о том, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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