Как бороться с выпадением волос после коронавируса [ Редактировать ]
Многие переболевшие COVID-19 сталкиваются с выпадением волос. Врач-трихолог Наталья Яковлева дала рекомендации, которые позволят бороться с этой проблемой, пишет newsyou.info.
Выпадать волосы у некоторых из перенесших коронавирусную болезнь начинают через два или даже три месяца с момента выздоровления. Затрагивает проблема как пожилых людей, так и молодых.
Самолечение в таких случаях может оказаться бесполезным, предупредила трихолог. Желательно посетить врача, который изучит состояние кожи головы и назначит оптимальный вариант лечения.
Чаще всего это наружные средства, иногда помогают пищевые добавки и витамины. В то же время прием последних не способен остановить выпадение, иногда они воспринимаются волосяной луковицей в качестве раздражителя.
"На 100% предотвратить проблему с облысением нельзя", - считает специалист.
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