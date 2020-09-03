Как сделать волосы здоровыми и красивыми: названы лучшие продукты [ Редактировать ]
Трихологи назвали несколько продуктов питания, которые обязательно нужно включить в ежедневный рацион как часть повседневного ухода за волосами. Это поможет сделать волосы волшебно красивыми, утверждают специалисты.
Об этом пишет panno4ka.net.
Лосось. Полезные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в этой рыбе, придают волосам блеск, а также добавляют им упругости. Сделайте эту рыбу частью ежедневного рациона.
Шпинат. Богатый источник витамина А, железа, бета-каротина, фолиевой кислоты и витамина С. Эти питательные вещества делают кожу головы и волосы здоровыми. Шпинат также предотвращает хрупкость волос.
Гуава. Ежедневное употребление экзотического фрукта предотвратит ломкость волос. Это богатый источник витамина С, который защищает волосы от повреждений и ломкости.
Птица. Добавьте курицу в свой рацион, чтобы увеличить густоту волос. Постный белок хорош для добавления объема волосам. Он также предотвращает их выпадение.
Корица. Эта специя стимулирует кровообращение, что обеспечивает рост волос, помогая транспортировать кислород и питательные вещества к волосяным фолликулам.
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