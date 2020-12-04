Некоторые продукты способны снизить активность ферментов коронавируса в организме. К соответствующим выводам пришли ученые из Университета Северной Каролины (США).

Результаты их исследования опубликованы в издании Frontiers in Plant Science.

Так, ученые выяснили, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека.

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Отмечается, что в данных продуктах содержатся вещества, которые способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2.

Кроме этого, активность ферментов COVID-19 способны снизить также темный шоколад и какао.

Ранее сообщалось, какие продукты нельзя есть после приема антибиотиков. Врачи пояснили, что отдельные лекарственные препараты нарушают микробиоту кишечника, поэтому следует позаботиться о здоровье ЖКТ.

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