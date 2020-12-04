Какие продукты блокируют коронавирус в организме [ Редактировать ]
Некоторые продукты способны снизить активность ферментов коронавируса в организме. К соответствующим выводам пришли ученые из Университета Северной Каролины (США).
Результаты их исследования опубликованы в издании Frontiers in Plant Science.
Так, ученые выяснили, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека.
Отмечается, что в данных продуктах содержатся вещества, которые способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2.
Кроме этого, активность ферментов COVID-19 способны снизить также темный шоколад и какао.
Ранее сообщалось, какие продукты нельзя есть после приема антибиотиков. Врачи пояснили, что отдельные лекарственные препараты нарушают микробиоту кишечника, поэтому следует позаботиться о здоровье ЖКТ.
Также мы писали о том, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада Украины одобрила за основу и в целом соответствующий законопроект №4314.
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