В Министерстве иностранных дел видят Украину полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Об этом заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова в своем видеообращении.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - отметила она.

По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Джапарова также добавила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.

Ранее сообщалось, что Венгрия угрожает блокированием членства Украины в НАТО.

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