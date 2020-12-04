5 декабря - удачный день для многих знаков зодиака. Астрологи рассказали, к кому в этот день будет особо благосклонна фортуна.

Водолей

Быть в гармонии с собой - вот ваша главная цель. Перестаньте постоянно рассеивать внимание на окружающих и посторонних. Подумайте о себе и своих целях на жизнь. Вы уверенны, что все делаете правильно? Все начинания и идеи, который вы сумеете воплотить 5 декабря будут удачными и принесут только пользу.

Девы

Ваши эмоции - ваш враг. Следует успокоиться и взять дело в свои руки. Может показаться, что вас все достало и вы готовы сдаться. Не беритесь за битье посуды. Не все потеряно, нужно лишь немного быть терпеливее.

Скорпион

Быть у штурвала - ваша задача. Не пускайте ситуацию на самотек. Старайтесь взять лидерство на себя, чтобы сделать так, как хотите именно вы. Звезды сулят сложности, но приятный результат.

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