Семь дыр в кишечнике: двухлетний ребенок проглотил 31 магнит (фото) [ Редактировать ]
Во Львове 2-летняя девочка проглотила 31 магнит. Попав в разные петли кишечника, они начали притягиваться между собой и пробили кишечник ребенка в семи местах.
Хирурги львовской городской детской больницы срочно прооперировали девочку. Операция по спасению ребенка продолжалась почти 2 часа, сообщает journalist.today.
Отмечается, что малышке 2 года и семь месяцев. В больницу она поступила с жалобами на боль в животе.
Рентген показал, что ребенок проглотил магнитные шарики, которые попали в кишечник и соединились там между собой. Пришлось делать операцию традиционным способом - через разрез на животе.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что в Украине провели уникальную операцию по имплантации сердечного клапана. Хирурги провели ее без единого разреза. Пациентке из Львовской области сердечный протез завели в бедренную артерию, а потом доставили к сердцу. Это было сделано через прокол в коже.
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