Во Львове 2-летняя девочка проглотила 31 магнит. Попав в разные петли кишечника, они начали притягиваться между собой и пробили кишечник ребенка в семи местах.

Хирурги львовской городской детской больницы срочно прооперировали девочку. Операция по спасению ребенка продолжалась почти 2 часа, сообщает journalist.today.

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Отмечается, что малышке 2 года и семь месяцев. В больницу она поступила с жалобами на боль в животе.

Рентген показал, что ребенок проглотил магнитные шарики, которые попали в кишечник и соединились там между собой. Пришлось делать операцию традиционным способом - через разрез на животе.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Украине провели уникальную операцию по имплантации сердечного клапана. Хирурги провели ее без единого разреза. Пациентке из Львовской области сердечный протез завели в бедренную артерию, а потом доставили к сердцу. Это было сделано через прокол в коже.

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