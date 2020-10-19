Без единого надреза: в Украине провели уникальную операцию [ Редактировать ]
Во Львове в больнице скорой помощи врачи провели уникальную операцию по имплантации сердечного клапана. Хирурги провели ее без единого разреза.
Об операции сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук на своей странице в Facebook.
Пациентке из Львовской области сердечный протез завели в бедренную артерию, а потом доставили к сердцу. Это было сделано через прокол в коже.
Вторая особенность операции - отсутствие длительного наркоза. Из-за возраста 80-летней женщине была противопоказана традиционная операция на открытом сердце и с подключением к аппарату искусственного кровообращения.
Стоимость операции составила миллион гривен, но медучреждение взяло расходы на себя и за свой счет заказало протез из-за рубежа.
В больницу пациентка попала в очень тяжелом состоянии. У нее был отек в ногах и жидкость в легких. Сердце женщины не могло нормально качать кровь, и из-за этого сердце работало с тройной нагрузкой. Без этой операции женщина бы долго не прожила.
Из-за того, что не было разреза грудной клетки, длительного наркоза и аппарата искусственного кровообращения, она не требует восстановления и реабилитации. Через несколько дней ее уже выпишут.
Ранее сообщалось, что создано лекарство от неизлечимых форм рака.
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