Во Львове в больнице скорой помощи врачи провели уникальную операцию по имплантации сердечного клапана. Хирурги провели ее без единого разреза.

Об операции сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук на своей странице в Facebook.

Пациентке из Львовской области сердечный протез завели в бедренную артерию, а потом доставили к сердцу. Это было сделано через прокол в коже.

Вторая особенность операции - отсутствие длительного наркоза. Из-за возраста 80-летней женщине была противопоказана традиционная операция на открытом сердце и с подключением к аппарату искусственного кровообращения.

Стоимость операции составила миллион гривен, но медучреждение взяло расходы на себя и за свой счет заказало протез из-за рубежа.

В больницу пациентка попала в очень тяжелом состоянии. У нее был отек в ногах и жидкость в легких. Сердце женщины не могло нормально качать кровь, и из-за этого сердце работало с тройной нагрузкой. Без этой операции женщина бы долго не прожила.

Из-за того, что не было разреза грудной клетки, длительного наркоза и аппарата искусственного кровообращения, она не требует восстановления и реабилитации. Через несколько дней ее уже выпишут.

Ранее сообщалось, что создано лекарство от неизлечимых форм рака.