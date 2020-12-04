В п'ятницю, 4 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" лікар-пульмонолог, торакальний хірург Євген Симонець шокував інформацією про ситуацію з коронавірусом, яка склалась в державі.

"Людям немає чим дихати": лікар шокував правдою про кількість хворих в Україні

Коли я прошу вдягнути людей маски, таке відчуття, що люди не розуміють, що я фахівець, я розуміюсь на цьому. Я кожного дня бачу величезну кількість хворих, яким немає чим дихати. І якщо я прошу "вдягни маску", то не придумуйте. Суспільство розділене, і воно, на жаль, не довіряє на 100% лікарю, якщо він навіть фахівець в цій сфері.

За його словами, проблема в тому, що у людей на одному боці здоров'я, а на іншому - фінанси. На жаль, держава не може забезпечити фінансовою підтримкою навіть лікарів.

"Щодо статистики захворюваності, я можу сказати. Зараз 15 тисяч. А знаєте, чому 15? Насправді їх набагато більше. Чому? Тест ПЛР коштує достатньо велику кількість. Щоб його зробити треба дочекатись велику чергу. Щоб зробити комп'ютерну томографію - треба чекати 4-5 днів. Люди як роблять? Наприклад, в родині один захворів, здав тест на ковід, отримав позитивний результат. Вся родина має точно такі ж симптоми, але вони не здають тест через фінанси. А навіщо? Вони впевнені, що це теж ковід. Отак і виходить статистика", - додав він.

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