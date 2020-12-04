Як пандемія вплине на економіку у 2021 році: Тарас Качка заявив про відновлення [ Редактировать ]
В п'ятницю, 4 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка розповів, як пандемія вплине на економіку у 2021 році.
Економіка і бюджет - це різні планети. В нас ринкова економіка. Економіка дуже часто успішно живе без держави. Економіка у нас впала у другому кварталі, в березні, коли всі крїни світу закривалися. незнаючи, як реагувати на ковід. Це було 11% падіння. В третьому кварталі - 8,5% ми відробили.
"Відповідно, падіння буде менше ніж 4% ВВП. Це набагато краще, ніж в тій самій Британії. За наступний 2021 рік економіка відновиться", - додав Качка.
Знову ж таки, він зауважив, що економіка і бюджет - це різні речі.
В нас відповідно зріс дефіцит бюджету. Але це окрема річ.
Нагадаємо, що під час програми лікар-пульмонолог, торакальний хірург Євген Симонець правдою про кількість хворих на коронавірус в Україні.
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