"Противоэпидемические ограничения принесли результат"- Степанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов 5 декабря заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая и карантин выходного дня - принесли положительрные результаты - наблюдается уменьшение скорости распространения коронавируса в стране. Об этом Степанов заявил на утреннем брифинге.
Степанов отметил, что правительство не получило максимального результата, но все же введенные карантинные ограничения остановили "ураганное распространение болезни".
Напомним, ранее Степанов призвал депутатов не ставить врачей перед выбором, а также Минздрав назвал сроки получения коронавирусной вакцины.
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