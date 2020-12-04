В пятницу, 4 декабря, во время выступления в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов не ставить врачей перед выбором - работать за бесценок в Украине или эмигрировать за границу.

Польша отменила нострификацию дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Их там ждут. И если мы не повысим им зарплаты - поверьте, они все поедут за границу.

Он отметил, что сейчас отечественные врачи получают заработные платы на уровне выплат по безработице.

Это стыдно! У врачей уже нет сил терпеть. Они хотели бы выйти и сказать об этом. Но они не могут, потому что если они оставят пациентов и придут под Верховную Раду - десятки тысяч жизней окажутся под угрозой. Они не могут, потому что давали клятву. И 29 лет украинские политики пользуются их верностью клятве и ответственностью перед украинским народом.

Государство обязано обеспечить медикам нормальные условия для труда и жизни, для этого необходимо увеличение заработных плат врачам на уровне 23 тыс. грн, среднему медицинскому персоналу - 17 тыс. грн и 12 тыс. грн - младшему медицинскому персоналу.

Как сообщалось, на медицину в проекте Госбюджета-2021 заложен 161 млрд грн, предусматривается повышение заработной платы медицинским работникам на 30%.

Напомним, что в Украине завершился режим карантина выходного дня.

Тем временем, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

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