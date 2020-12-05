В Киеве, 5 декабря на Байковом кладбище, установили памятник первому украинцу в космосе и народному депутату IV созыва Леониду Каденюку. В официальной церемонии открытия монумента принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него.

Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память,

Стоит отметить, что монумент был открыт в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия".

фото: president

Владимир Зеленский добавил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так - нужно почитать историю. Это обязанность государства

Стоит отметить, что после возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей Леонида Каденюка и присутствовать на церемонии, также он пообещал жене космонавта - Вере Каденюк - помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

фото: president

Как ранее сообщалось, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна.

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