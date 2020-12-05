В Киеве объявлен желтый уровень опасности [ Редактировать ]
Спасатели объявили о желтом уровне опасности в столице из-за непогоды и густого тумана, который накрыл Киев с самого утра. Также предупредили о плохой видимость в столице.
Синоптики предупреждают, что в Киеве в течение суток будет видимость от 200 до 500 метров.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, ранее мы сообщали, как пережить снегопад, практические советы.
Читайте также, синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Так, температурные показатели будут на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.
Как ранее сообщалось, в Карпатах спасатели нашли пару, которая заблудилась.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
19 ноября в Украине погоду будет определять антициклон Thodo, и она будет разной в различных регионах. В западных и северных областях прогнозируют ветры, временами штормовые
До Нового року лишилося менше як місяць. Люди починають активно планувати, як провести свято. Великий попит щороку має добова оренда житла. Як уникнути шахрайства та не зіпсувати собі свято?
В Украине завершился режим карантина выходного дня. Так, он продлился с 14 по 30 ноября
В Киеве время от времени будет идти мокрый снег. В связи с этим, есть опасность того, что дороги станут скользкими