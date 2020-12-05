Спасатели объявили о желтом уровне опасности в столице из-за непогоды и густого тумана, который накрыл Киев с самого утра. Также предупредили о плохой видимость в столице.

Синоптики предупреждают, что в Киеве в течение суток будет видимость от 200 до 500 метров.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, как пережить снегопад, практические советы.

Читайте также, синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Так, температурные показатели будут на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Как ранее сообщалось, в Карпатах спасатели нашли пару, которая заблудилась.

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