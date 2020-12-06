Китайские ученые разработали искусственное светило, работающее от термоядерного заряда нового поколения HL-2M.

Устройство представляет собой вакуумную камеру в виде шины, в которой находится горячая плазма, которая синтезирует свечение.

Ввод в эксплуатацию HL-2M типа токамак свидетельствует о глобальной лидирующей позиции Китая в сфере управляемого ядерного синтеза.

Отмечается, что аппарат опережает предшественника по размеру, так как он является более компактным. Ученые смогли довести температуру внутри устройства до 150 миллионов градусов Цельсия. Плазма смогла проработать на протяжении 10 секунд, при том, что зарубежные аналоги смогли дать свечение в течении менее секунды.

Фото: Синьхуа

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Кроме того, Китай разрабатывает "плазменную артиллерию". В момент выстрела часть пороховых газов под воздействием высоких давления и температуры будет ионизироваться, становясь плазмой.