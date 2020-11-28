Владимир Зеленский ввел новый профессиональный праздник в Украине [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский подписал указ №523/2020 об установлении в Украине профессионального праздника - работника системы финансового мониторинга, который будут отмечать ежегодно 28 ноября. Соответствующий указ опубликовано на сайте главы государства.
"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который отмечать ежегодно 28 ноября", - сказано в документе.
Стоит отметить, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как ранее сообщалось, Владимир Зленский почтил память жертвам голодоморов в Украине.
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