Президент Владимир Зеленский подписал указ №523/2020 об установлении в Украине профессионального праздника - работника системы финансового мониторинга, который будут отмечать ежегодно 28 ноября. Соответствующий указ опубликовано на сайте главы государства.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который отмечать ежегодно 28 ноября", - сказано в документе.

Стоит отметить, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее сообщалось, Владимир Зленский почтил память жертвам голодоморов в Украине.

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