Власти Индонезии 6 декабря получила первую партию вакцины от коронавируса из Китая. Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо на брифинге.

Джоко Видодо заявил, что страна получила 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech Ltd, которую Индонезия тестирует с августа.

Он также добавил, что в начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз.

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Стоит отметить, что испытания китайской вакцины Sinovac также проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности в Бразилии ожидаются к середине декабря.

Как отметил президент страны, в ближайший месяц Индонезия также получит поставки сырья для производства 15 миллионов доз.

В этом месяце Индонезия также получит поставки сырья для производства 15 миллионов доз и материалов для 30 миллионов доз в следующем месяце

По словам Джоко Видодо, вакцина все еще нуждается в оценке агентства по продовольствию и лекарствам страны,в то время как его администрация продолжает готовиться к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек.

Мы месяцами готовились, проводя моделирование в нескольких провинциях, и я уверен, что, как только будет принято решение, что мы можем начать вакцинацию, все будет готово

Как ранее сообщалось, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнется на территории США со следующей недели.

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