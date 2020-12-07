Все мы знаем, что чеснок - это уникальный продукт, который обладает антибактериальными, дезинфицирующими свойствами. Однако, не все так просто. Есть и возможность того, что именно вам этот продукт не подойдет и даже сможет навредить, пишет newsyou.info.

Медики заявляют, что употребление чеснок в сыром виде, а также на пустой желудок чревато большой опасностью. Продукт может вызывать сильно раздражение слизистых тканей.

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Кроме того, часто принимать чеснок также нельзя. Потребление чеснока ведет к активизации выделения желудочного сока, желчи. По этой причине он опасен при заболеваниях органов пищеварительной системы.

В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни.

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