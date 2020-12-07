Податок платитимуть аргентинці, які мають статок у два з половиною мільйони доларів і більше

Аргентинських багатіїв зобов'язали фінансувати заходи з протидії COVID-19. Тамтешній конгрес ухвалив закон про запровадження спеціального податку для мільйонерів. Планують залучити майже чотири мільярди доларів.

Податок платитимуть аргентинці, які мають статок у два з половиною мільйони доларів і більше. Серед усіх платників податків - таких багатіїв майже один відсоток.

Отримані кошти планують витратити на медичні матеріали, допомогу малому та середньому бізнесу, а також соціальні виплати.