Мільйонерів Аргентини зобов'язали фінансувати боротьбу із COVID-19 [ Редактировать ]
Аргентинських багатіїв зобов'язали фінансувати заходи з протидії COVID-19. Тамтешній конгрес ухвалив закон про запровадження спеціального податку для мільйонерів. Планують залучити майже чотири мільярди доларів.
Податок платитимуть аргентинці, які мають статок у два з половиною мільйони доларів і більше. Серед усіх платників податків - таких багатіїв майже один відсоток.
Отримані кошти планують витратити на медичні матеріали, допомогу малому та середньому бізнесу, а також соціальні виплати.
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