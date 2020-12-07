Киев активно готовится принимать убийцу коронавируса [ Редактировать ]
В Киеве началась подготовка к получению вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, столица начала работу с логистикой, не смотря на что препарат в настоящее время не будет ввезен на территорию Украины. Киевские больницы смогут предоставить условия для безопасного сохранения вакцины, а также существует КП, занимающееся логистическими разработками.
Отмечается, что если будут на то причины, то город готов выделить финансовые средства для закупки новейшего оборудования и обучения медработников поведению и работе с вакциной от COVID-19, которая вскоре появится в стране.
Ранее мы писали, что вакцинация украинцев от коронавирусной инфекции может начаться в средине 2021 года. Соответствующее заявление сделали в СНБО.
Напомним, Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Прежде всего прививки против инфекции получат медики, пожилые люди и пациенты с сопутствующими болезнями.
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