В Киеве началась подготовка к получению вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, столица начала работу с логистикой, не смотря на что препарат в настоящее время не будет ввезен на территорию Украины. Киевские больницы смогут предоставить условия для безопасного сохранения вакцины, а также существует КП, занимающееся логистическими разработками.

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Отмечается, что если будут на то причины, то город готов выделить финансовые средства для закупки новейшего оборудования и обучения медработников поведению и работе с вакциной от COVID-19, которая вскоре появится в стране.

Ранее мы писали, что вакцинация украинцев от коронавирусной инфекции может начаться в средине 2021 года. Соответствующее заявление сделали в СНБО.

Напомним, Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Прежде всего прививки против инфекции получат медики, пожилые люди и пациенты с сопутствующими болезнями.

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