Сюрприз для Байдена. Дональд Трамп, і це уперше в історії, вирішив проігнорувати інавгурацію новообраного президента. Натомість хоче зібрати своїх прихильників. Для чого? І який план прагне реалізувати? Дмитро Анопченко має всі відповіді.

Інавгурація нового глави держави завжди проходила за чіткими правилами.

20 січня о 9:30 ранку президент чинний приймав свого наступника у Білому домі. Ось ви бачите, як 4 роки тому Обама це робив демонструючи країні, що мирно передає владу.

Два політики із дружинами, як би всі вони не ставилися один до одного, мають спільно випити чаю; а президент, що залишає посаду, ще й зазвичай передавав новому керівнику найбільші державні таємниці, які не тримають навіть на паперах їх можна лише переказати усно. Далі всі разом їхали у Конгрес, на церемонію інавгурації.

Але Дональд Трамп вирішив від традиції відмовитися - вивідала преса. Тут, у Білому домі, Байдена не прийме, на інаугурацію не піде, та й взагалі залишить Вашингтон, взявши (поки ще матиме право) “борт номер один”, президентський літак.

За даними джерел в оточенні чинного глави держави, він хоче використати день інавгурації, коли до Америки увага всього світу буде прикута, щоб у Флориді зібрати своїх прихильників і оголосити про початок нової президентської кампанії. Повідомити, що знову починає битву за Білий дім і балотуватиметься у 2024 році.

За неофіційними розмовами, Трамп, а він, не забувайте, колишній шоумен з великим телевізійним досвідом, навіть хоче використати прийом, коли телеканали ставлять ключові передачі в один і той самий час, що і конкуренти, забираючи в них рейтинг.

І збирається почати свій мітинг у момент, коли стартуватиме офіційна трансляція з Капітолію. Щоб пів країни не інаугурацію Байдена, а старт його кампанії дивилися. А це дозволить і демократам свято зіпсувати і собі забезпечити потужний старт.

Справа ще і в тому, що багато хто з республіканців від Трампа втомився, хотіли б у 2024 бачити нові обличчя. Єдиного кандидата обирають за рік до виборів, серед багатьох. Але якщо Трамп почне кампанію вже зараз, а так ніхто ще не робив, перегони завжди стартували за 2 роки до виборів, то у нього будуть всі шанси стати безальтернативним кандидатом. Одразу "застовбити" за собою це місце на 2024 рік.

Зможе весь термін жорстко критикувати Байдена, підмічати кожен його промах. Робити заяви вже не як політик-невдаха, що програв вибори, а як кандидат в президенти, а це зовсім інший статус, його вже не проігноруєш. А ще хоче забезпечити собі і родині захист та імунітет. Адже будь-яке розслідування від країни миттєво сприйме як політичний тиск.

Офіційно ці плани у Білому домі звісно ж не підтверджують, на мій запит відповіли - "коли президенту буде що сказати про свої плани на 20 січня, він сам дасть всім знати". Але, схоже, Трамп зовсім не готовий йти на політичну пенсію. І в кращих традиціях своїх колишніх телешоу готує другий сезон.