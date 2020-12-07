Нервным женщинам нужно каждый день пить шампанское - ученые [ Редактировать ]
Ученые посоветовали женщинам, которые часто нервничают, пить бокал шампанского каждый день. Это поможет защитить организм перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.
По мнению врачей, такая "доза" содержит в себе компоненты, которые "спасают" нервные клетки от их гибели после стресса.
Однако, стоит помнить, что доза не должна превышать 100 мл в день, т.е. один бокал.
Также американские нейробиологи выяснили, что вино лучший продукт для активизации мозговой деятельности. Так что выбирайте сами, что будете пить каждый день. Или не будете.
Напомним, что в Украине отказались от шампанского и коньяка. Ранее мы писали о том, в какое время лучше всего пить кофе. Также сообщалось, что диетологи назвали самые полезные сладости. А еще узнайте, какие продукты вызывают головную боль и почему нельзя пить кефир на ночь. Кроме того, мы сообщали, почему нужно есть батат.
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