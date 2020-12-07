Ученые посоветовали женщинам, которые часто нервничают, пить бокал шампанского каждый день. Это поможет защитить организм перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.

По мнению врачей, такая "доза" содержит в себе компоненты, которые "спасают" нервные клетки от их гибели после стресса.

Однако, стоит помнить, что доза не должна превышать 100 мл в день, т.е. один бокал.

Также американские нейробиологи выяснили, что вино лучший продукт для активизации мозговой деятельности. Так что выбирайте сами, что будете пить каждый день. Или не будете.

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