Неизвестная болезнь в Индии: число зараженных стремительно растет [ Редактировать ]
В Индии растет число зараженных людей неизвестной болезнью. На сегодня пострадало уже 800 человек. Отметим, что заболевание никак не связывают с коронавирусом. Об этом сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой.
Предварительно причиной недуга стало отравление. С 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания.
"Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он", - сказал Долла Джоши Рой.
Один житель южного города Элуру умер от неизвестной болезни. Тогда не исключалось, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.
Ранее мы писали о том, что в Китае обнаружили новые опасные виды коронавируса. Эти штаммы являются "близкими родственниками COVID-19" и также способны передаваться людям.
Также сообщалось, что у коронавируса нашли опасные побочные эффекты. Так, по мнению ученых, коронавирус вызывает гибель нейронов в коре головного мозга. Это касается даже людей, которые перенесли заболевание в легкой форме. И возможно, даже у тех, кто не заметил симптомов и не обращался к врачу.
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