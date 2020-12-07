В Индии более 300 человек заразились неизвестной болезнью. У больных наблюдается обморок, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии, сообщает издание The Hindu.

Врачи штата Андхра-Прадеш заявили, что один человек скончался в результате заражения, еще 315 жителей Индии госпитализировали с похожими симптомами.

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Тесты на коронавирус индейцев показали отрицательный результат.

По словам представителей местной власти, причиной массового заражения могло стать загрязнение воздуха или употребление некачественных пищевых продуктов.

Ранее в Сенегале более 200 рыбаков заразились загадочной болезнью, которую они подхватили в Атлантическом океане. Отмечается, что больные покрываются струпьями, которые сильно чешутся, и жалуются на опухшие губы и раздражение глаз.

Ранее мы писали о том, что в Китае обнаружили новые опасные виды коронавируса. Эти штаммы являются "близкими родственниками COVID-19" и также способны передаваться людям.

Также сообщалось, что у коронавируса нашли опасные побочные эффекты. Так, по мнению ученых, коронавирус вызывает гибель нейронов в коре головного мозга. Это касается даже людей, которые перенесли заболевание в легкой форме. И возможно, даже у тех, кто не заметил симптомов и не обращался к врачу.

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