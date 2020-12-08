В Хмельницкой области автомобиль на большой скорости слетел в кювет.

Страшный инцидент произошел с Volkswagen Passat B5. ДТП унесло жизни водителя и двух пассажиров. Спасатели были вынуждены доставать погибших с помощью спецсредств.

Как выяснилось, на момент ДТП в салоне автомобиля находилось четверо граждан. На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет, еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался.

Отмечается, что была огромная вероятность возникновения пожара, поэтому работники ГСЧС отключили аккумуляторную батарею. Правоохранители начали расследование инцидента.

Ранее мы писали, что на Закарпатье подросток погиб в результате наезда автомобиля. Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой".

Кроме того, в Сумской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Мужчина и его 32-летняя пассажирка погибли на месте.