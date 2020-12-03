Коронавирус убил супругов в один день и час [ Редактировать ]
В США Патриция и Лесли Маквотерс прожили вместе 47 лет. Супруги скончались одновременно. Их "убил" коронавирус.
При этом, женщина успела перед смертью сказать "Лесли, нам пора".
"Это так красиво, но так трагично", - отметила дочь супругов Джоанна.
Как рассказала дочь, пара поженилась с 1973 года и с тех пор они были очень близки.Они всегда поддерживали и были опорой друг для друга. При этом, Патриция "безусловно была боссом".
Они делали вместе буквально все, поэтому неудивительно, что к создателю они тоже отправились вместе.
Смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом. Кроме того, врач рассказал о побочных эффектах.
Читайте также, в Великобритании одобрили вакцину от коронавируса, которая ранее была признана эффективной. Препарат созданн американской и немецкой компаниями - Pfizer и BioNTech.
Кроме того, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение количества новых случаев заражения коронавирусом в Европе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У США планують вакцинувати близько 100 мільйонів людей кінця лютого
Дослідження проведуть у 6 штатах. Для цього залучать підлітків віком від 12 до 18 років
Отметим, что производители Pfizer / BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США
Дослідження показали ефективність цього препарату у понад 94 відсотки, а при тяжких випадках - усі 100
Министр здравоохранения США Алекс Азар сделал заявление