В США Патриция и Лесли Маквотерс прожили вместе 47 лет. Супруги скончались одновременно. Их "убил" коронавирус.

При этом, женщина успела перед смертью сказать "Лесли, нам пора".

"Это так красиво, но так трагично", - отметила дочь супругов Джоанна.

Как рассказала дочь, пара поженилась с 1973 года и с тех пор они были очень близки.Они всегда поддерживали и были опорой друг для друга. При этом, Патриция "безусловно была боссом".

Они делали вместе буквально все, поэтому неудивительно, что к создателю они тоже отправились вместе.

Смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом. Кроме того, врач рассказал о побочных эффектах.

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Кроме того, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение количества новых случаев заражения коронавирусом в Европе.

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