Во вторник, 8 декабря, в ходе Немецко-Украинского энергетического форума премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 50 лет Украина намерена отказаться от угля.

Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу. Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными.

Также он считает, что без международной технической и финансовой поддержки будет непросто достигнуть этой задачи.

Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь.

*Безугольный альянс – объединение из более 20 стран, которые собираются отказаться от использования угля к 2030 году. Альянс создан в 2017 году Великобританией и Канадой. Среди его членов – Франция, Финляндия, Нидерланды, Мексика и два штата США. Участники инициативы подписывают соглашение о поэтапном снижении потребления угля и отказе от инвестиций в угольную электроэнергетику.

Ранее мы писали о том, что Украина ввела пошлины на дизтопливо, газ и уголь из России.

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