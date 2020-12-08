Отказ Украины от угля: Шмыгаль назвал сроки [ Редактировать ]
Во вторник, 8 декабря, в ходе Немецко-Украинского энергетического форума премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 50 лет Украина намерена отказаться от угля.
Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу. Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными.
Также он считает, что без международной технической и финансовой поддержки будет непросто достигнуть этой задачи.
Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь.
*Безугольный альянс – объединение из более 20 стран, которые собираются отказаться от использования угля к 2030 году. Альянс создан в 2017 году Великобританией и Канадой. Среди его членов – Франция, Финляндия, Нидерланды, Мексика и два штата США. Участники инициативы подписывают соглашение о поэтапном снижении потребления угля и отказе от инвестиций в угольную электроэнергетику.
Ранее мы писали о том, что Украина ввела пошлины на дизтопливо, газ и уголь из России.
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