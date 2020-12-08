Во вторник, 8 декабря, в самом центре столицы Украины, Киеве, недалеко от входа на станцию метро "Майдан Независимости" произошла драка.

Так, во время стычки один из участников нанес ножевое ранение другому. Человек скончался на месте.

После этого нападающий скрылся.

Сейчас на месте работают следователи и оперативники полиции.

Как сообщают СМИ, подозреваемого в нападении мужчину зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста, одетый в черные брюки, черная (или черно-серая) куртка, шапка черно-оранжевая.

Ранее мы писали о том, что представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях - известный правозащитник Павел Лисянский оказался в центре скандала. Неприятный инцидент произошел в одном из ресторанов, где мужчина устроил дебош и избил охранника.

Также мы писали о том, как в Киеве напали на украинскую журналистку. Нападение произошло в прямом эфире. Корреспондентка рассказывала о мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.