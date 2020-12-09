Чоловіка із пневмонією мали доправити з однієї лікарні в іншу за 60 кілометрів

У Нікополі - скандал! Там медики швидкої у мороз везли фактично голого пацієнта! Чоловіка із пневмонією мали доправити з однієї лікарні в іншу за 60 кілометрів. Хворому було дуже зле, він погано розумів, що відбувається, і весь час тремтів від холоду, чому лікарі таке допустили? Розкаже Сергій Бордюжа.

- Дівчата, ви пробачте, будь ласка. Я оце зніму. Зараз мужчину осьо грузять в скору помощь, без одягу, без теплих речей. В памперсі одному.

Ці кадри напередодні зафільмував нікопольський волонтер Ігор Радченко. Чоловік побачив, як із лікарні, де перебувають хворі на коронавірус, вивели пацієнта, який просто тремтів від холоду.

- Як ваше прізвище ім'я, скажіть, будь ласка?- Ніколай Дозорець. - Дозорець. Ви з міста Марганець? - Да. - А хто вас сюди привіз на лікування, давно ви тут були? - Я без поняття.

Хворий чоловік був у такому стані, розповідає волонтер, що навіть не розумів, звідки й куди його намагаються вивезти.

Ігор Радченко, волонтер:

У нього торчав катетер в руці, там з кров'ю. У нього було в памперсі паховий катетер, прямо волочився по землі. Вони його так в автомобіль посадили, дали тоненьку простинку, ці дівчата, дівчина, медсестра яка його приймала з швидкої допомоги, каже у нас немає нічого чим його навіть зігріти.

Як з'ясувалося, другого грудня чоловіка в реанімацію Нікопольської лікарні привезла швидка. Попередній діагноз - пневмонія з підозрою на коронавірус. Саме в цей медзаклад і звозять хворих на COVID-19 як із самого Нікополя, так і з сусідніх районів.

Після того як коронавірус не підтвердився, кажуть лікарі, пенсіонера й вирішили перевезти до лікарні за місцем проживання в Томаківку. А це майже 60 кілометрів. Там, у такому напівроздягненому вигляді, чоловіка й зустріли рідні.

Юлія Дехта, донька хворого:

И конечно, когда открылась скорая помощь, дверь скорой помощи, я увидела что он в одном памперсе. Катетер этот валяется на полу. Ему холодно. Его в скорой помощи сказали, мы чем могли, тем и обмотали. Вот этими синими простынями медицинскими.

Надія Бредихіна, директор Нікопольської міської лікарні №4:

Я хочу с первых же слов попросить извинения у пациента, родственников и общественности, потому что это действительно крайне возмутительный случай, который произошел.

Директорка лікарні каже: санітарка просто не знайшла одягу пацієнта. І нікого про це не попередила.

Надія Бредихіна, директор Нікопольської міської лікарні №4:

Она сама не может объяснить почему так получилось, и она с сегодняшнего дня не является сотрудником нашей больницы. Старшая медсестра, заведующая отделением, тоже получили административное наказание.

При цьому в лікарні не відкидають, що інцидент стався через велику завантаженість медперсоналу. Зі ста п'ятдесяти ліжок для хворих на коронавірус заповнені 109. І кваліфікованих кадрів - не вистачає. Що ж до пенсіонера, то зараз він у реанімації Томаківської лікарні. За словами рідних, стан його здоров'я - задовільний.