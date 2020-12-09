В среду, 9 декабря, было заключено кредитное соглашение, согласно которому Украина получит 640 млн евро. Выделит их Европейский инвестиционный банк. Деньги должны пойти на приоритетные проекты в области инфраструктуры и транспорта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

640 млн евро от ЕИБ получит Украина на реализацию приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Так, 340 млн евро из этой суммы пойдут на восстановление ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе (школы, детсады, больницы, почтовые отделения, муниципальный транспорт и т.д.).

Еще 100 млн евро пойдут на обновление 183 км автодорог в Луганской области, а 200 млн евро - на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины II". Он предусматривает закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах.

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