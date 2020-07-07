У Франції сформували новий уряд, після нищівної поразки на місцевих виборах чинного президента країни Еммануеля Макрона. Його очолить прем'єр-міністр Жан Кастекс.

Про це повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу. Втім, більшість членів попереднього уряду зберегли свої крісла - 5 посадовців. Серед найпомітніших нових облич - міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Його попередника Крістофа Кастанера критикували за прояви расизму та насильство у лавах правоохоронців. Основне завдання новопризначених посадовців - подолати економічну кризу в країні, викликану пандемією коронавірусу.