Бывает так, что утром мы просыпаемся очень уставшими. Для того, чтобы взбодриться и активизировать свою мозговую активность медики советуют пить определенный напиток, который по эффекту превосходит даже кофе, пишет newsyou.info.

Хотя кофе действительно помогает запустить работу мозга после пробуждения, однако он также оказывает раздражающее действие на нервную систему. Более полезной и не менее эффективной заменой может стать какао.

Напиток содержит в себе значительные дозы флавоноидов, стимулирует кровоснабжение главного органа ЦНС, а также помогает в насыщении крови кислородом. Подтвердить положительные свойства какао удалось ученым из Великобритании в рамках эксперимента.

В процессе добровольцев разделили на три группы. Первая из них получала какао, вторая схожий напиток без флавоноидов, а третья являлась контрольной и обходилась без дополнительной стимуляции. В итоге те, кто пили какао, справлялись с математическими задачами на 11% быстрее.

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