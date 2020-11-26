Звезду "Бриллиантовой руки" госпитализировали [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 26 ноября, стало известно о госпитализации известной советской и российской актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает российский "Пятый канал" со ссылкой на инсайдерские источники.
Артистку доставили в клинику с инсультом, сейчас Светлана Светличная находится под наблюдением врачей.
По предварительной информации, 80-летняя актриса пожаловалась на головную боль, однако потом ей стало хуже, пришлось вызвать врачей. Медики заподозрили инсульт и приняли решение о срочной госпитализации.
Зрителям Светлана Светличная известна по фильмам "Бриллиантовая рука", "Новые приключения неуловимых", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и другими.
Ранее мы писали, что Александра Ширвиндта госпитализировали.
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