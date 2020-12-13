В разных городах Республики Беларусь во время воскресных силовики задержали 139 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По их данным, наибольшее количество арестованных граждан начитывается в столице страны Минске. К тому же, задержания участников акций протеста происходили в Боровлянах, Бресте и Смолевичах.

Отмечается, что на территории Беларуси протесты не перестают происходить с президентских выборов, так как граждане не согласны с государственной политикой Александра Лукашенко.

Напомним, утром, 13 декабря, правоохранители стянули в центр Минска автозаки, военную технику и водометы. Люди ходили по улицам города и скандировали лозунги.

Кроме того, беларусам запретят выезд из страны. Такое решение приняли из-за масштабного распространения коронавируса.

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