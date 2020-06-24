Жительница шотландского города Данди не знала о своей беременности до самого дня родов. Об этом сообщает BBC.

В 2017 году Дейзи Янг, которой сейчас 21 год, уехала от родителей в Данди, где собиралась изучать историю. На второй год она бросила обучение и устроилась работать в "Макдональдс", пока искала новые курсы.

9 июня 2020 года Янг обратилась в больницу, так как ощутила необъяснимые судороги в животе. Врач предположил, что пациентка беременна, но Янг считала, что это невозможно: у нее не было никаких характерных признаков беременности и продолжались месячные. Она набрала немного веса, но подумала, что это произошло из-за работы в "Макдональдс".

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Врачи установили, что у женщины начались роды. Через несколько часов Янг родила мальчика весом 3 кг. Она назвала сына Элайджа. Молодая мать была в шоке: она пользовалась средствами контрацепции и не знает, кто может быть отцом ребенка. Сотрудники больницы собрали для новорожденного одежду и подгузники и выдали Янг корзинку, в которой ребенок мог бы спать первое время.

Янг позвонила своей матери Мэгги и сообщила, что у нее родился ребенок. "Я не могла поверить в это. Моей первой мыслью было, что я хочу быть рядом, и так горжусь своей дочерью. Я повернулась к моему мужу Грэхему и просто сказала: "Привет, дедушка". Его лицо надо было видеть", - вспоминает Мэгги.

"Поскольку Дейзи довольно высокая, мы решили, что он мог лежать вдоль ее позвоночника, поэтому она ничего не знала о нем", - сказала новоиспеченная бабушка. Она отметила, что ребенок похож на дедушку Грэхема: он такой же спокойный и расслабленный.

Молодая мать привыкает к своему новому статусу. "Это полностью изменило все мои планы, но я действительно счастлива", - сказала она.

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