В Украине более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФОПов, а также наемных работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Услугу можно получить через приложение "Дія".

Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

В ведомстве отмечают:

С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія".

Ранее мы публиковали инструкцию, в которой рассказано, как ФОПам получить 8000 грн. А также о том, что 14 декабря от украинцев-предпринимателей поступили жалобы об отказах в получении финансовой помощи из-за карантина. Читайте также, как Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.

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