В среду, 16 декабря, в Украине туман и гололед. В ГСЧС предупредили, что это может вызвать определенные проблемы на дорогах.

Так, прогнозируется гололедица в восточных областях. А в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

16 декабря в Киеве и области ночью и утром туман, видимость 200-500м (I уровень опасности - желтый).

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что снег умеренной интенсивности выпадает в Луганской области, где за ночное время суток выпало до 15 см снега. Также небольшой снег в Сумской и Харьковской областях (1-2 см на грунте). В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы.

Погода в Украине будет неблагоприятной в трех восточных областях. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях пройдет дождь с мокрым снегом. Кроме того, жителям этих регионов нужно быть осторожными, потому что ожидается и гололед.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о травмоопасной чрезвычайной ситуации. На дорогах большинства областей ожидается гололедица.

Кроме того, киевская погодная ситуация соответствует первому (желтому) уровню опасности, но ледяной дождь продолжает делать дороги сложными для передвижения.

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