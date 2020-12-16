Створити собі різдвяний настрій і відпочити в товаристві чотирилапих - запрошує кото-кафе в Сеулі

Створити собі різдвяний настрій і відпочити в товаристві чотирилапих - запрошує кото-кафе в Сеулі. З нагоди зимових свят пухнастих мешканців закладу вбрали в костюми Санта-Клаусів.

Веселого Різдва! Вітаємо в "Котосадку"!

Здається, про це кото-кафе із Сеула знають чи не в усьому світі. 2016 року власниця незвичного закладу надихнула чимало підприємців у світі відкрити у своїй країні аналогічні кафе. Пандемія внесла в роботу закладу свої корективи - мешканців побільшало.

Парк Сео Юнг, власниця "Котосадка":

У карантин багато людей лишаються вдома і беруть собі котів, але багато й таких, хто не може більше утримувати домашніх улюбленців. Мені завжди болісно таке чути. У кожного нашого пухнастика своя історія, як його покинули. Життя кота триває 15 років, тож якщо берете собі цю тварину, несіть за неї відповідальність до кінця.

За даними міністерства сільського господарства, кількість покинутих тварин у першому півріччі 2020 збільшилася майже на 4 відсотки, порівняно з минулим роком. Нині в "Котосадку" мешкає 130 котів. Усіх узяли з вулиці.

Парк Сео Юнг, власниця "Котосадка":

Я тримаю кафе, тому ніяких пожертв не приймаю. Але стає дедалі важче утримувати так багато котів.

Однак саме тут чимало людей знаходить спокій у тривожний період пандемії. А надто напередодні свят. Чарівну атмосферу створюють самі пухнасті мешканці в костюмах Санти.

Кім На Юнг, студентка:

Через спалах коронавірусу тяжко всидіти вдома. Мені дуже хотілося погладити кота, тому я прийшла сюди. Це дуже розслабляє, а особливо тішить святкова атмосфера.

Ча Сенг Юнг, студентка:

Цього року складно створити новорічний настрій. Але побачивши котів у костюмі Санти, я відчула, що Різдво наближається.

"Кото-садок" теж постраждав від коронавірусу. До пандемії тут щодня вітали до сотні відвідувачів. Тепер їхня кількість скоротилася на третину.