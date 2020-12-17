Автомобильный дизайнер из Харькова 29-летний Роман Прядько представил свое видение того, как бы выглядела возрожденная модель легендарного "Запорожца" ЗАЗ-965, который в свое время получил прозвище "горбатый" за характерный вид задней части кузова.

Последний экземпляр ЗАЗ-965 был выпущен в 1969 году и заменен на ЗАЗ-966, однако культовый статус авто сохранило и вызывает ностальгические улыбки у тех, кто изредка может встретить авто на наших дорогах – в живых подобных экземпляров осталось очень мало.

Автор проекта попытался показать, как бы выглядел ЗАЗ-965, если бы его сейчас попытались возродить и освежить с использованием новомодных течений в автомобильном дизайне. Его концепт получил название NEWera, что являет собою "эру" преобразования старых форм в угоду модным тенденциям.

Внешне авто бы сохранило характерные узнаваемые черты своего "прадеда": рельефная подштамповка между большими светодиодными фарами, заключенными в хромированные декоративные кольца, высокая оконная линия, и выступающее багажное отделение — то самое, за которое оригинальный ЗАЗ получил свое прозвище.

Невзрачные "жабры", которые использовались в качестве воздухозаборников для охлаждения двигателя, размещенного сзади, тоже получили современный вид, в виде стильной решетки.

Интерьер тоже бы получил современный вид. Аскетичное и довольно скучное внутреннее пространство заиграло новыми красками, благодаря использованию большого торпедо со встроенным климат-контролем, большой светодиодной приборной панелью, двухспицевым рулевым колесом с низким расположением, тремя круглыми функциональными клавиши на центральной консоли, ниже которых расположилась кнопка запуска двигателя и большой ЖК-панелью мультимедийной системы.

По замыслу автодизайнера, благодаря своим габаритам – 3825 x 1630 x 1550 мм, и колесной базе — 2320 мм., рестайлинговая модель принадлежит к малому классу "В".

Салон, с посадочной схемой 2+2, свободно вмещает двух взрослых человек спереди и двоих детей — сзади.

Такой микролитражный автомобильчик смог бы работать как традиционными двигателями, так и электромотором, питающимся от блока литий-ионных аккумуляторов.

Заметно, что дизайнер черпал вдохновение из таких культовых возрожденных моделей, как Fiat 500, Citroen C3 Pluriel, Mini Cooper Hatch III, Volkswagen Beetle III. NEWEra позиционируется как динамичный, молодежный, двухдверный седан для деловых поездок по городу, а также по песчаным и гравийным дорогам.

Увы, модель является не более, чем 3D-концептом и не претендует на официальный запуск модели в производство. Это просто видение автора украинского автомобиля будущего. Кто знает, возможно его идеей смогут заинтересоваться в "УкрАВТО".

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