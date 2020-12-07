Aptera поступит в продажу в 2021 году Источник: The Verge

Aptera, компания, обанкротившаяся в 2011 году из-за того, что не смогла обеспечить финансирование своего амбициозного электромобиля, снова вернулась к производству.

На этот раз автомобиль получил революционное улучшение – он не требует зарядки и способен проехать до 1600 километров благодаря батарее емкостью 100 кВт*ч.

Новый трехколесный автомобиль для двоих оснащен солнечной батареей на крыше, которая может обеспечить до 70 километров пробега в солнечный день.

"С технологией Never Charge от Aptera вы управляете энергией солнца. Наша встроенная солнечная батарея поддерживает заряд вашего аккумулятора прямо во время движения", - объясняет соучредитель Aptera Крис Энтони.

Автомобиль имеет округлую форму и легкий вес благодаря композитным материалам. Коэффициент лобового сопротивления у Aptera составляет всего 0,13 (для сравнения, у Tesla Model 3 коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23, а у электрического внедорожника Volkswagen ID 4 – 0,28).

Интерьер Aptera

Переднеприводный электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 секунды, а его полноприводная модель может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Сейчас открыты предзаказы на модели Aptera Paradigm и Paradigm Plus. Цена составит от 25 900 до 46 000 долларов. Есть варианты подороже, изготовленные по индивидуальному заказу. Все новинки компания рассчитывает поставить в 2021 году.

Еще в 2011 году Aptera закрылась после того, как не смогла получить ссуду в размере 150 миллионов долларов на производство своей Aptera 2e, сертифицированной Министерством энергетики США.

Однако спустя 9 лет главный исполнительный директор и президент компании Пол Уилбур вернул свою компанию на рынок, используя передовые технологии, чтобы построить новое будущее для электромобилей.

Солнечные панели Aptera

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