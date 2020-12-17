Угроза "конца света": ученые сделали заявление о ледниках [ Редактировать ]
Специалисты из Льежского университета и университета в Осло предсказывают скорое таянье ледников на острове Гренландия.
Ледяной щит будет таять и поднимет воду в океане после чего сделали моделирование состояния планеты в ближайшие несколько десятилетий.
Отмечается, что, в случае таяния, вторая по величине масса льда на Земле, сосредоточенная в Гренландии, поднимет на 7,2 метра уровень моря. А к концу столетия уровень мирового океана поднимется на 18 сантиметров.
Читайте также, под Тихим океаном рядом с Аляской скрыт гигантский супервулкан. Под четырехсопочными островами может находиться кальдера - истинное жерло супервулкана.
Кроме того, температура океанов на Земле побила 2900-летний рекорд. Построенный на протяжении сотен лет такой график выглядит как довольно устойчивый волновой узор.
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