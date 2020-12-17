Специалисты из Льежского университета и университета в Осло предсказывают скорое таянье ледников на острове Гренландия.

Ледяной щит будет таять и поднимет воду в океане после чего сделали моделирование состояния планеты в ближайшие несколько десятилетий.

Отмечается, что, в случае таяния, вторая по величине масса льда на Земле, сосредоточенная в Гренландии, поднимет на 7,2 метра уровень моря. А к концу столетия уровень мирового океана поднимется на 18 сантиметров.

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Кроме того, температура океанов на Земле побила 2900-летний рекорд. Построенный на протяжении сотен лет такой график выглядит как довольно устойчивый волновой узор.

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