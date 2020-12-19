Главным бенефициаром компании MindGeek, владеющей порносайтами PornHub, YouPorn и RedTube является бизнесмен Бернар Бержемар. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Бернар Бержемар - непубличный человек, его имя всего трижды упоминается в интернете. Личность главного совладельца MindGeek знал только топ-менеджмент компании. В корпоративных документах компании его имя не фигурирует.

Сам Бержемар от комментариев журналистам отказался. До этого среди руководителей главной порнокомпании мира упоминались Ферас Антун и Дэвид Тасилло. В 2013 году они выкупили порносайты у их основателя, немецкого программиста Фабиана Тилльмана, и объединили в компанию MindGeek, зарегистрированную в Люксембурге.

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Публично MindGeek не признает за собой статус крупнейшего игрока в порноиндустрии, отдавая его конкуренту - чешской компании WGCZ Holding, которая владеет порносайтами Xvideos и Xnxx.

Недавно PornHub оказался в центре громкого скандала. В The New York Times вышел материал о том, как порносайт зарабатывает на "клубничке" с несовершеннолетними. После этого платежные системы Visa и Mastercard приостановили обслуживание финансовых операций на PornHub.

Как сообщали "Подробности", сам ресурс отреагировал на скандал резкой сменой политики модерации, удалив ролики сомнительного происхождения. Из более чем 13 млн видео на сайте осталось всего 3 млн.

В 2021 году PornHub добавит функцию, позволяющую пользователям загрузить видео только после идентификации по отпечаткам пальцев.

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Напомним, что на период пандемии PornHub сделал бесплатным доступ к своему премиум-аккаунту во всем мире. Раньше ресурс предоставлял неограниченный доступ к крупнейшей коллекции фильмов для взрослых за $9,99 в месяц или $95,88 в год.