Картофель - любимый овощ многих людей, однако уже давно есть мнение о том, что он совершенно бесполезен для нашего организма. Медики утверждают, что полезные свойства этого овоща, при условии правильного приготовления, явно недооценены, передает newsyou.info.

Картофель прочно обосновался в нашем рационе, однако многие считают, что от этого продукта больше вреда, чем пользы. Между тем диетологи утверждают, что овощ богат на витамин С, калий, фосфор, кальций и магний. Также в нем содержатся марганец, цинк, железо и медь. Картофель является прекрасным поставщиком белка, правда, в нем много крахмала. К тому же в одном среднем овоще содержится примерно 110 калорий.

Картофель полезно запекать или варить в кожуре с пряными травами без добавления масла. Если его пожарить, он утратит все полезные микроэлементы и превратится в калорийный продукт с огромным количеством вредных жиров.

Между тем медики говорят, что он способен облегчить неприятные проявления у женщин при предменструальных симптомах. Также он прекрасно избавляет от темных кругов под глазами, разглаживает мелкие морщины, удаляет омертвевшие клетки на коже лица.

Картофель способствует снижению давления и улучшает работу головного мозга. Более того, некоторые разновидности овоща содержат антиоксиданты, которые предотвращают образование опухолей.

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