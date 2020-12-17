Украинская делегация примет участие в сессии ПАСЕ [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, стало известно о том, что делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы примет участие в январской сессии. Об этом на своей странице в Facebook заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.
"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ", - написала Ясько.
Как напомнила дипломат, зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате - "делегации, которые могут/хотят работать, едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн".
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Напомним, 16 августа в Минске состоялась самая массовая акция под название "Марш за свободу", в которой приняли участие больше 200 тысяч человек.
Ранее, Лукашенко провел митинг в центре Минска для своих сторонников.
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