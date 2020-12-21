ЕС проведет экстренную "коронавирусную" встречу: что произошло [ Редактировать ]
Европейский Союз проведет срочное заседание из-за нового штамма коронавирусной инфекции, зафиксированного в Великобритании.
Руководство ЕС сильно встревожено новой формой COVID-19 и считает, что масштаб тревожности в обществе передается через массовую изоляцию стран от Объединенного Королевства.
Скорость, с которой европейские правительства объявили о запрете на поездки из Великобритании, показывает масштаб тревоги.
Отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам 21 декабря готово утвердить вакцину для борьбы с коронавирусом от компаний Pfizer-BioNTech, которая эксплуатируется в Великобритании и США.
Напомним, страны ЕС отказались от авиасообщений с Британией из-за коронавируса-мутанта. Запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря.
Кроме того, новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01, может быть на 70% более заразен, чем коронавирус. Выявленная мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.
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