Европейский Союз проведет срочное заседание из-за нового штамма коронавирусной инфекции, зафиксированного в Великобритании.

Руководство ЕС сильно встревожено новой формой COVID-19 и считает, что масштаб тревожности в обществе передается через массовую изоляцию стран от Объединенного Королевства.

Скорость, с которой европейские правительства объявили о запрете на поездки из Великобритании, показывает масштаб тревоги.

Отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам 21 декабря готово утвердить вакцину для борьбы с коронавирусом от компаний Pfizer-BioNTech, которая эксплуатируется в Великобритании и США.

Напомним, страны ЕС отказались от авиасообщений с Британией из-за коронавируса-мутанта. Запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря.

Кроме того, новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01, может быть на 70% более заразен, чем коронавирус. Выявленная мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.

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