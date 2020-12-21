Новый вид коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, нашли еще в Дании, Нидерландах, ЮАР и Австралии.

Новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других.

ВОЗ отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии. Такое заявление сделала представитель Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове

Вчера в Италии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса. Врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании.

Отметим, что новый штамм вируса значительно легче передается от человека к человеку.

ВОЗ призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению.

Читайте также, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики.

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